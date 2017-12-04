Google и Facebook будут доминировать на рынке цифровой рекламы
04.12.2017 10:17
Глобальные расходы на цифровую рекламу в 2017 году составят около $100 млрд
Фото - iStock/Global Images Ukraine
Американские компании Google и Facebook получат 84% средств, потраченных на цифровую рекламу в мире (без учета Китая) в 2017 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет агентства GroupM, принадлежащего рекламному концерну WPP.
Агентство прогнозирует, что в 2018 году объем глобальных расходов на рекламу вырастет на 4,3%, или на $23 млрд, при этом рост главным образом обеспечит именно цифровой сегмент.
Затраты на телерекламу повысятся в следующем году на 2,2%, на цифровую рекламу - на 11,3%, прогнозируют аналитики.
Как сообщает издание, объем расходов на рекламу в цифровых медиа превысит расходы на телевизионные рекламные ролики уже в 2017 году в 17 странах.Без учета Китая глобальные расходы на цифровую рекламу в 2017 году составят около $100 млрд.
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