Google и Facebook будут доминировать на рынке цифровой рекламы

Глобальные расходы на цифровую рекламу в 2017 году составят около $100 млрд

Американские компании Google и Facebook получат 84% средств, потраченных на цифровую рекламу в мире (без учета Китая) в 2017 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет агентства GroupM, принадлежащего рекламному концерну WPP.

Агентство прогнозирует, что в 2018 году объем глобальных расходов на рекламу вырастет на 4,3%, или на $23 млрд, при этом рост главным образом обеспечит именно цифровой сегмент.

Затраты на телерекламу повысятся в следующем году на 2,2%, на цифровую рекламу - на 11,3%, прогнозируют аналитики.

Как сообщает издание, объем расходов на рекламу в цифровых медиа превысит расходы на телевизионные рекламные ролики уже в 2017 году в 17 странах.





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Без учета Китая глобальные расходы на цифровую рекламу в 2017 году составят около $100 млрд.