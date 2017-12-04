Google Play назвал 10 самых популярных приложений года
Лучшим приложением для Android в 2017 году, по версии Google Play, стал фоторедактор Photo Lab. Его установили 50 млн пользователей, пишут Ведомости.
В Google Play выбор объяснили тем, что это приложение "отличилось своим красивым дизайном, уникальными обновлениями и особой популярностью".
Лучшим развлекательным признано приложение VK Live. Оно же стало лидером по числу скачиваний в 2017 году. За все время VK Live установили 5 млн пользователей.
Лучшим социальным приложением стал сервис для поиска попутчиков BeepCar. Лучшим ежедневным помощником признан дневник Journey, в котором можно хранить свои воспоминания. В категории самых инновационных приложений победил сервис для путешественников Airbnb. Лучшим выбором для детей названо приложение "Астрономия от Star Walk".
В номинации "Самый большой скрытый потенциал" победило приложение Be My Eyes. С его помощью волонтеры могут по видеосвязи отвечать на запросы людей с нарушениями зрения, которые обращаются за помощью в разных ситуациях.
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