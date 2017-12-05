С экстремизмом в Google будут бороться более 10 тыс. модераторов

YouTube увеличит количество сотрудников, отслеживающих экстремистский и неприемлемый контент

Сервис YouTube намерен увеличить количество администраторов, борющихся с экстремистским контентом. Об этом заявила исполнительный директор YouTube Сьюзан Войжитски.

"В 2018 году число сотрудников Google, работающих с противоправным контентом, составило более 10 тыс. человек", - написала она в блоге компании Google, владеющей видеохостингом.

В конце ноября YouTube оказался в центре скандала - его обвинили в том, что он не удалял сексуализирующие детей комментарии под видео. О решении отказаться от размещения рекламы на платформе сообщили Mars, Hewlett-Packard, Deutsche Bank и Adidas.

Как сообщалось, весной 2017 г. ряд компаний уже объявляли бойкот YouTube за размещение их рекламы рядом с экстремистскими материалами.

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