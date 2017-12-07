Лаборатория Касперского закрывает офис в Вашингтоне

Лаборатория Касперского закрывает американский офис, основной задачей которого была поставка решений для госорганов США

Лаборатория Касперского закрывает свое подразделение в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.



Основной задачей офиса была поставка решений для госорганов США.



"Мы закрываем наше подразделение в Арлингтоне, так как его основное назначение исчерпано", - сказал представитель компании.



Планируемый срок закрытия офиса пока неизвестен.



На прошлой неделе сообщалось, что британским правительственным ведомствам, ответственным за национальную безопасность, было запрещено использовать программное обеспечение Лаборатории Касперского.

