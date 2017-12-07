Лаборатория Касперского закрывает офис в Вашингтоне
07.12.2017 23:15
Лаборатория Касперского закрывает американский офис, основной задачей которого была поставка решений для госорганов США
Фото: kaspersky.com
Лаборатория Касперского закрывает свое подразделение в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Основной задачей офиса была поставка решений для госорганов США.
"Мы закрываем наше подразделение в Арлингтоне, так как его основное назначение исчерпано", - сказал представитель компании.
Планируемый срок закрытия офиса пока неизвестен.
На прошлой неделе сообщалось, что британским правительственным ведомствам, ответственным за национальную безопасность, было запрещено использовать программное обеспечение Лаборатории Касперского.
Материалы по теме:
-
07.12.2017 09:50
-
06.12.2017 12:35
-
09.11.2017 11:13
-
05.11.2017 18:57
-
26.10.2017 18:13
Все материалы по теме: Санкции против России
-
вчера
23:25
-
вчера
23:15
-
вчера
21:57
-
вчера
19:23
-
вчера
19:10
Спецпроекты
Новости партнеров