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Лаборатория Касперского закрывает офис в Вашингтоне

07.12.2017 23:15
Лаборатория Касперского закрывает американский офис, основной задачей которого была поставка решений для госорганов США
Лаборатория Касперского закрывает офис в Вашингтоне
Фото: kaspersky.com

Лаборатория Касперского закрывает свое подразделение в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Основной задачей офиса была поставка решений для госорганов США.

"Мы закрываем наше подразделение в Арлингтоне, так как его основное назначение исчерпано", - сказал представитель компании.

Планируемый срок закрытия офиса пока неизвестен.

На прошлой неделе сообщалось, что британским правительственным ведомствам, ответственным за национальную безопасность, было запрещено использовать программное обеспечение Лаборатории Касперского.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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