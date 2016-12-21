У Кличко придумали, как решать конфликт с Театром на Подоле

Будет создана рабочая группа с привлечением общественности и профессиональных сообществ

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал поручение относительно участия общественности в рассмотрении проектов градостроительства, в частности - строительства в исторической части столицы, сохранения Андреевского спуска, охраны исторических памятников и вопросов меценатства. Об этом в Facebook написал руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

По словам Бондаренко, непосредственным поводом к такому поручению стала дискуссия относительно строительства Театра на Подоле. Подписанный документ предусматривает ряд мероприятий, рассчитанных на ближайшие полгода.

В частности, как пишет Бондаренко, "до конца декабря город будет формировать дорожную карту непосредственно по Театру на Подоле".

К середине января 2017 г. будет создана рабочая группа, которая должна выработать механизм публичного обсуждения с широкими кругами общественности, привлекая профессиональные сообщества, по такому кругу вопросов: градостроительное законодательство и охрана памятников; формальное и неформальное планирование в городе; дискурс по новому строительству в исторической среде; судьба Андреевского спуска; театральная культура в городе; способы участия общественности в проектах городского развития, меценатство и т.д. (круг тем будет уточнен самой рабочей группой).

К апрелю запланировано провести независимую техническую экспертизу относительно возможных нарушений градостроительного законодательства, законодательства об охране памятников и авторских прав при реконструкции здания Театра на Подоле.

Читайте также: Театр раздора: пять мнений о стройке на Андреевском спуске

К маю рабочая группа сформирует рекомендации Архитектурно-градостроительному совету и главному архитектору Киева по зданию Театра на Подоле.

К маю же должна начаться дискуссия о судьбе Андреевского спуска для предупреждения будущих конфликтных ситуаций, начата разработка стратегического документа о будущем развитии Андреевского спуска.

Предложение по составу рабочей группы следует направлять главному архитектору Киева Александру Свистунову.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.