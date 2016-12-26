Каждая четвертая стройка в Украине ведется с нарушениями

По результатам проверок Госархстройинспекция взыскала штрафов на сумму 273,3 млн грн

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины с начала года провела 22 тыс. проверок соблюдения застройщиками градостроительного законодательства, по результатам которых выявила нарушения на 5,5 тыс. объектов и взыскала штрафов на сумму 273,3 млн грн. Об этом заявил в ходе брифинга глава ведомства Алексей Кудрявцев, сообщает УНИАН.

"С начала 2016 года мы осуществили 22 тысячи проверок и выявили нарушения на 5,5 тысячи объектов. То есть инспекция показала, что каждое четвертое строительство ведется с нарушениями, тогда как в 2015 году с нарушениями велось каждое третье. Соответственно, незаконного строительства по сравнению с 2015 годом стало меньше. По результатам проверок Госархстройинспекция взыскала штрафов на сумму 273,3 млн грн", - сказал Кудрявцев.

По его словам, наибольшее количество нарушений зафиксировано в Одесской, Киевской и Винницкой областях. Также Кудрявцев сообщил, что за 2016 г. ведомство зарегистрировало и выдало 4,73 тыс. разрешительных документов на строительство объектов IV и V категорий сложности, то есть крупных жилых комплексов и техногенно опасных объектов, тогда как в 2015 г. было выдано 4,1 тыс. таких документов.

Для сравнения - в 2015 г. Госархстройинспекция провела более 17 тыс. проверок, по результатам которых выявила нарушения на 5,5 тыс. объектов.

Напомним, ранее глава ГАСИ сообщил о том, что в результате децентрализации уже 22% разрешительных документов в строительной сфере выдают местные власти.

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