Жилье в новостройках может подорожать на 10%
Более чем на 10% может подорожать жилье в новостройках из-за роста тарифов на присоединение к электросетям. Такой прогноз сделали специалисты компании InCo home, комментируя утвержденную ранее НКРЭКУ удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год.
"Опираясь на опыт работы по прошлым объектам, можно спрогнозировать, что нововведенное подорожание приведет к увеличению на 10% и более стоимости квадратных метров жилья", - заявил руководитель службы контроля капитальных инвестиций InCo home Сергей Трофимчук.
"К примеру затраты за подключение до 2017 года для 9-ти этажного 4-х подъездного дома составляли около 1,8 млн грн, теперь же это будет стоимость от 2,7 млн грн до 8,2 млн грн в зависимости от индивидуальных особенностей объекта", - добавил он.
Напомним, 31 января НКРЭКУ утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7-11,3 тысяч грн/кВт.
Источник: ЭП
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