Основателя обувной сети Carlo Pazolini признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя и совладельца сети обувных магазинов Carlo Pazolini Илью Резника и открыл процедуру реализации его имущества. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Первая процедура банкротства - реструктуризация долгов - была введена в отношении Резника в апреле 2017 г. по заявлению московского Автоторгбанка. Суд тогда включил задолженность Резника перед банком в размере более 660 млн руб. в реестр требований кредиторов бизнесмена. Суд также утвердил финансовым управляющим Резника арбитражную управляющую Любовь Кирееву.
На заседании по рассмотрению отчета Киреевой о ходе процедуры банкротства 29 ноября она пояснила, что план реструктуризации долгов Резника никем из заинтересованных лиц не представлен. Ряд кредиторов - АТБ Банк, Юникредитбанк - просили отложить рассмотрение дела о банкротстве по существу.
Однако суд согласился с доводами кредиторов Крофт Эссетс корп и НПЛ Инвест Лтд о наличии оснований для введения реализации имущества. Финансовым управляющим на эту процедуру банкротства утвержден Герман Логинов.
Как сообщалось, арбитраж Москвы в сентябре также признал банкротом ритейлера АО Фирма Анта (бренд Carlo Pazolini) и открыл в компании конкурсное производство сроком на полгода. Как сообщил в суде представитель временного управляющего Майи Яровиковой, на момент первого собрания кредиторов, которое прошло в августе, в реестр требований кредиторов Анты были включены требования на 6,4 млрд руб.
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