Немецкие компании незаконно работают в Крыму - министерство

Немецкие компании DHL Express, Adidas и Puma незаконно работают в Крыму, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

В Крыму зафиксирована незаконная деятельность ряда немецких компаний. Об этом заявляет пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В ходе мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории выявлены факты осуществления деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE на территории Крымского полуострова", - заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что работа этих иностранных компаний в Крыму противоречит политике непризнания, предусмотренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262 от 27 марта 2014 г. Кроме того, эта деятельность нарушает установленные Европейским союзом санкции против Российской Федерации, определенные решением Совета Европы 2014/386/CFSP от 23 июня 2014 г.

На российском сайте компании DHL Express указаны адреса официальных представительств в Крыму в Симферополе, Севастополе и Керчи (позже эта информация была удалена с сайта).

На сайте компании Adidas AG указаны адреса официальных магазинов Adidas в Симферополе, Севастополе и Ялте.

На российском сайте компании Puma SE указан адрес официального магазина Puma в Симферополе.

"Министерство по делам временно оккупированных территорий обратилось в соответствующие органы власти относительно необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости государственной границы, национальных интересов Украины", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры оценило убытки украинских портов из-за строительства оккупантами Керченского моста.

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