Рада ограничила размер дотации для аграриев суммой в 150 млн грн

Кроме того, парламент увеличил рентную плату за пользование недрами, водными и лесными ресурсами

Верховная Рада Украины ограничила распределение бюджетной дотации в размере до 150 млн грн на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя в год. Такая норма содержится в принятом парламентом законопроекте № 5132 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году.

Рентная плата за пользование недрами, водными и лесными ресурсами увеличена на 10,4%. Нормативная денежная оценка земли несельскохозяйственного назначения повышена на 6%, а фиксированный сельхозналог - на 14%.

Кроме того, вносятся поправки в Налоговый кодекс для окончательного перехода аграриев на общий режим налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Напомним, за данный законопроект проголосовали 235 народных депутатов. Этим же законодательным актом увеличиваются ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также на табачные изделия. Кроме того, закон № 5132 обязывает торговцев, продающих "технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантии", работать через кассовые аппараты.

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