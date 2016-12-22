В Украине резко упали продажи сахара - на 41,4%
22.12.2016 13:05
При этом экспорт сахара за год вырос в три раза
Фото - EPA
За 11 месяцев 2016 г. украинские агропредприятия реализовали 576,5 тыс. т сахара - на 41,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 г., сообщает отраслевая ассоциация Укрцукор.
В ноябре 2016 г. сельскохозяйственные предприятия Украины реализовали 115,5 тыс. т сахара - на 17% меньше, чем в октябре текущего года (в 139,3 тыс. т сахара).
Также Укрцукор сообщает, что по состоянию на 20 декабря 2016 г. в Украине произведено 1,94 млн т сахара. А экспорт украинского сахара за год вырос в три раза.
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