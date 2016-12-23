Минагрополитики оценило потери от моратория на продажу земли

Замминистра Минагропрода: Расчеты, построенные на сопоставлении урожайности, свидетельствуют о потере $3,3 млрд ежегодно

Из-за отсутствия свободного рынка сельхозземель Украина потеряла предположительно $43 млрд с 2004 г., заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, сообщает AgroPortal.

"Мы никогда не узнаем, какой нереализованный потенциал был подавлен мораторием, и каких показателей мы могли бы достичь на сегодня, если бы запустили свободное обращение земель 5-10 лет назад, как другие постсоциалистические страны. Простейшие расчеты, построенные на сопоставлении урожайности, свидетельствуют о потере $3,3 млрд ежегодно, или $43 млрд с 2004 года", - сказал он.

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Вместе с тем, добавил Мартынюк, ограничения на рынке земли не помешали украинскому АПК стать феноменально успешным, генерируя до 12% ВВП страны, обеспечивая треть экспортной выручки и выведя Украину в рейтинг ТОП-10 поставщиков зерновых на мировой рынок.

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