Украинские черноземы уже потеряли 30-40% гумуса
Содержание питательных веществ в украинских черноземах уже вдвое ниже, чем в землях Западной Европы, где более 150 лет продолжается эра химизации. Об этом сообщил директор ННЦ Институт почвоведения и агрохимии имени Соколовского Святослав Балюк, сообщает propozitsiya.com.
По его словам, за последние 130 лет черноземы в Украине потеряли 30-40% гумуса, поэтому уже перешли в разряд почв со средним плодородием. К тому же, из 26 млн га украинских черноземов не менее 15 млн га находятся в деградированном состоянии.
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Эксперт подчеркнул необходимость создания государственной службы по охране почв, вроде такой, как действует в США, которая возьмет на себя полную ответственность за состояние земельных ресурсов. Также он сообщил, что Институт почвоведения и агрохимии им. Соколовского совместно с МинАПК подготовил проект закона о сохранении почв и охране их плодородия и Государственную программу охраны почв, которые предложил принять в ближайшее время.
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