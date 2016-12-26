Украина экспортировала улиток в 7 раз больше, чем сала
За последние три года Украина нарастила объемы экспорта улиток. В 2013 г. украинские производители экспортировали 3 т моллюсков, в 2014 г. - 58 т, в 2015 г. - 260 т, а за первые 10 месяцев текущего года экспортировано 347 т, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
Для сравнения за 10 месяцев 2016 г. года за границу была поставлено только 51 т украинского сала, а баранины - 9 тонн.
Украинских моллюсков покупают пока только две страны Румыния (25%) и Литва (75%), причем их доля может существенно меняться из-за небольших объемов экспортных поставок. Например, в 2015 г. тенденции были противоположны: в Румынию Украина поставила 3/4 объемов, а в Литву - 1/4.
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Украинских улиток экспортируют как сырье, и в среднем они стоят в 5 раз дешевле готового продукта. Средняя цена килограмма продукции составляет $1/кг. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем $6,5/кг из Румынии и $5,5/кг из Литвы. Конечными странами-потребителями в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.
Напротив, Беларусь большинство выращенных моллюсков отправляет сразу конечным потребителям Франции, Венгрии и Чехии, и лишь небольшую часть экспортирует в Литву и Румынию. Средняя цена за 1 кг белорусского экспортного улитки составляет $3,5.
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