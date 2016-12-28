Украина вводит пошлины на импорт российских удобрений
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.
Результаты антидемпингового расследования свидетельствуют о наличии факта демпинга, что наносит ущерб украинским производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины, заявили в Минэкономразвития.
"Учитывая то, что РФ является основным поставщиком удобрений в Украине (80-90% от общего объема), импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем. Непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним инструментом агрессии РФ против Украины в торговой сфере", - сказано в сообщении министерства.
Комиссия настаивает на необходимости диверсификации поставок удобрений в Украине (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других).
В ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС), сообщили в Минэкономразвития.
Во избежание возможных негативных последствий для аграрного комплекса, до принятия Верховной Радой законопроекта предлагается временно отсрочить введение антидемпинговых мер. В ближайшее время в МКМТ будет направлено обращение Минагрополитики о приостановлении принятых мер для рассмотрения до вступления решения в силу, сообщили в МЭРТ.
Напомним, ранее сообщалось, что Укрхимтрансаммиак отказал россиянам в увеличении квоты на объем прокачки продукции. Компания Тольяттиазот с 23 декабря 2016 года остановила транзит продукции предприятия по территории Украины.
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