Roshen потерял одну позицию в мировом рейтинге кондитеров

Всего в рейтинг Global Top 100 Candy Companies - 2017 вошли три украинских производителя сладостей

Американское отраслевое издание Candy Industry составило традиционный ежегодный рейтинг крупнейших кондитерских компаний мира, в который вошли и представители Украины - Roshen, Конти и АВК.

По данным Candy Industry, компания Roshen занимает в рейтинге 24-ю строчку (минус одна позиция по сравнению с прошлогодним топ-100). Указано, что Roshen принадлежит восемь фабрик, на которых трудоустроены 10 000 сотрудников. Выручка компании в 2016 г. составила $800 млн (такая же, как и в 2015 г.).

На 43-м месте - Konti Group с пятью фабриками, 3 792 сотрудниками и выручкой $469 млн. За год компания, принадлежащая Борису Колесникову, опустилась на пять пунктов.

AVK Confectionery занимает 67-ю строчку рейтинга. У компании 3 фабрики с 3 500 рабочими, годовая выручка - $275 млн. По итогам года AVK Владимира Авраменко также снизилась на пять пунктов рейтинга.

Мировой лидер в кондитерской отрасли - Mars Inc. (52 фабрики, 34 000 рабочих, $18 млрд выручки). В первую пятерку лидеров также вошли Mondelez International (США), Ferrero Group (Италия), Meiji Co. Ltd. (Япония) и Nestle SA (Швейцария).

