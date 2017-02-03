В пяти областях Украины обнаружили поврежденное вредителями зерно
В фермерских хозяйствах Волынской, Киевской, Кировоградской, Ровенской и Черкасской областей обнаружены очаговые загрязнения воротниковыми вредителями фуражное зерна и семенного материала. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
В Госпотребслужбе отмечают, что хотя низкие температуры воздуха и не дают пока вредителям размножаться, но в килограмме зерна насчитывается 1-3 экз. воротникового долгоносика, 1-4 экз. мукоеда, 2-5 гусениц мельничной огневки, 5-10 экз. мучного клеща. Вредителями заражено от 8% до 31% проверенного зерна.
Читайте также: В Украину пытались провезти 448 т зараженных бананов и цитрусовых
В то же время, по свидетельству инспекторов Госпотребслужбы, в других областях в урожаях пшеницы, ячменя, овса, гороха, тритикале, кукурузы вредителей не обнаружено.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
02.02.2017 10:28
-
01.02.2017 19:00
-
01.02.2017 16:13
-
01.02.2017 11:03
-
31.01.2017 11:46
-
15:10
-
14:45
-
14:38
-
13:56
-
13:53
-
12843
-
9277
-
8862
-
8299
-
7393
- Roshen потерял одну позицию в мировом рейтинге кондитеров вчера, 12:04
- Украинские агрохолдинги за год подорожали на $1 млрд вчера, 10:28
- Что происходит в Нацакадемии аграрных наук: инфографика 01.02.17, 19:00