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В пяти областях Украины обнаружили поврежденное вредителями зерно

03.02.2017 14:38
Вредителями заражено 8%-31% проверенного зерна у фермеров Волынской, Киевской, Кировоградской, Ровенской и Черкасской областей
В пяти областях Украины обнаружили поврежденное вредителями зерно
Фото - EPA

В фермерских хозяйствах Волынской, Киевской, Кировоградской, Ровенской и Черкасской областей обнаружены очаговые загрязнения воротниковыми вредителями фуражное зерна и семенного материала. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

В Госпотребслужбе отмечают, что хотя низкие температуры воздуха и не дают пока вредителям размножаться, но в килограмме зерна насчитывается 1-3 экз. воротникового долгоносика, 1-4 экз. мукоеда, 2-5 гусениц мельничной огневки, 5-10 экз. мучного клеща. Вредителями заражено от 8% до 31% проверенного зерна.

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В то же время, по свидетельству инспекторов Госпотребслужбы, в других областях в урожаях пшеницы, ячменя, овса, гороха, тритикале, кукурузы вредителей не обнаружено.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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