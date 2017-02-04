В Украине растет реализация продукции пищевой промышленности
04.02.2017 13:40
По данным Госстата, реализация продукции пищевой промышленности в 2016 году выросла на 13%
Объем реализованной пищевой промышленной продукции в 2016 году составил 381 млрд грн, что больше 2015 года на 13,3%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, традиционно производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий занимает наибольшую долю в общем объеме реализованной промышленной продукции. В 2016 году она составила 21,6%.Почти четверть (24%) продукции пищеперерабатывающей отрасли было поставлено на внешние рынки, что в абсолютных числах составило более 91 млрд грн.
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