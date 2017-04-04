Новозеландские фермеры установили рекорд по урожайности пшеницы
Фермеры Эрик и Максин Уотсон из округа Ашбертон в Новой Зеландии побили мировой рекорд по урожайности пшеницы, собрав 167,91 ц/га. Об этом сообщает NZFarmer.
Предыдущий рекорд по урожайности -165,19 ц/га - в течение двух лет удерживал фермер из Великобритании.
Событие занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Отметим также, что фермерам из Новой Зеландии также принадлежит мировой рекорд по урожайности ячменя. Сообщается, что средняя урожайность орошаемой пшеницы в Новой Зеландии - 120 ц/га.
Отметим, что средняя урожайность пшеницы в Украине - 42 ц/га. По этому показателю страна находится на 25-м месте в мире.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
05.04.2017 14:00
-
04.04.2017 19:06
-
04.04.2017 18:40
-
04.04.2017 10:57
-
03.04.2017 12:45
-
вчера
21:54
-
вчера
20:03
-
вчера
19:46
-
вчера
18:57
-
вчера
18:13
-
20876
-
10753
-
9696
-
8302
-
7633
- Артемсоль отчиталась о перевыполнении плана вчера, 14:00
- МВФ ждет от Украины запуска рынка земли с 2018 года 04.04.17, 19:06
- Африканская чума привела к гибели свиней в двух областях 04.04.17, 18:40