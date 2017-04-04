Новозеландские фермеры установили рекорд по урожайности пшеницы

Новый мировой рекорд по урожайности пшеницы, установленный в Новой Зеландии, составил 167,91 ц/га

Фермеры Эрик и Максин Уотсон из округа Ашбертон в Новой Зеландии побили мировой рекорд по урожайности пшеницы, собрав 167,91 ц/га. Об этом сообщает NZFarmer.

Предыдущий рекорд по урожайности -165,19 ц/га - в течение двух лет удерживал фермер из Великобритании.

Событие занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Отметим также, что фермерам из Новой Зеландии также принадлежит мировой рекорд по урожайности ячменя. Сообщается, что средняя урожайность орошаемой пшеницы в Новой Зеландии - 120 ц/га.

Отметим, что средняя урожайность пшеницы в Украине - 42 ц/га. По этому показателю страна находится на 25-м месте в мире.

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