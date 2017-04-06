Украина импортировала рекордное количество бананов

Импорт бананов в Украину за сезон вырос вдвое - до 171 тыс. т

С начала сезона импорт бананов в Украину вырос вдвое. Об этом сообщает АПК-Информ: овощи и фрукты.

За сентябрь-февраль сезона-2016/17 Украина импортировала 171 тыс. т бананов, что является абсолютным рекордом за всю историю независимости страны. За такой же период сезона-2015/2016 на украинский рынок было завезено 87 тыс. т бананов.

Главным поставщиком бананов в Украину остается Эквадор: на долю этой страны в нынешнем сезоне приходится около 63% всего импорта. При этом поставки эквадорских бананов на украинский рынок с начала текущего сезона увеличились почти на 40%.

Одной из причин роста потребления бананов в Украине эксперты считают снижение цен на них. Сегодня бананы крупным оптом продавцы предлагают по 26-28 грн/кг (0,90-0,97 евро/кг), что на 4-7% дешевле, чем в начале апреля 2016 г.

Напомним, что ранее бананы попали в составленный учеными список самых "дорогих" в производстве продуктов - поскольку для их выращивания требуется очень большое количество удобрений.

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