Минагрополитики перечислило свыше 300 млн на дотации аграриям

Госказначейство осуществит перечисление дотаций аграриям в автоматическом режиме после того, как ГФС сформирует Реестр получателей

Министерство аграрной политики Украины перечислило на внебюджетный счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины, 306,32 млн грн для автоматической выплаты дотаций в рамках господдержки сельхозпроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Перечисление средств произошло в соответствии с порядком распределения бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции в 2017 г., утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 08 февраля 2017 г. № 83.

Как уточняет Минагрополитики, к выплате в апреле 2017 г. было аккумулировано 217,3 млн грн. Кроме того, за счет наполнения специального фонда, было дополнительно перечислено 88,98 млн грн для выплаты бюджетной дотации аграриям.

После формирования Государственной фискальной службой Реестра получателей бюджетной дотации, Госказначейство осуществит перечисление необходимых сумм в автоматическом режиме.

В министерстве напомнили, что выплаты дотаций за февраль 2017 г. происходят по отдельным условиям в связи со сроками вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов. С марта осуществление государственной поддержки осуществляется в обычном режиме.

С условиями предоставления бюджетной дотации можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее Минагрополитики сообщало, что автоматические выплаты дотаций аграриям за февраль 2017 г. начнутся с 15 апреля.

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