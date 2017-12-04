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Веревский увеличил долю в Кернел

04.12.2017 10:41
Компания Namsen Limited увеличила долю в Kernel Holding S.A. с 38,39% до 39,1%
Веревский увеличил долю в Кернел
Фото: пресс-служба Кернел

Компания Namsen Limited, бенефициаром которой является председатель совета директоров агрохолдинга Кернел Андрей Веревский, приобрела 587 тыс. акций Kernel Holding S.A. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Варшавской фондовой биржи.

Таким образом, доля Namsen Limited в Kernel Holding S.A. увеличилась с 38,39% до 39,1%.

Ранее сообщалось, что компания Cascade Investment Fund, принадлежащая народному депутату Виталию Хомутыннику, увеличила пакет акций в Kernel Holding S.A. с 5% до 6,59%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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