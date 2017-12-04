Порошенко рассказал, когда земельный кадастр заработает на 100%

Глава государства отметил, что эффективное распоряжение земельными ресурсами зависит от полноценной системы учета и регистрации земли

Государственный земельный кадастр сейчас заполнен чуть больше 60%, но к концу 2018 года этот показатель должен составить 100%. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на ІІ Всеукраинском форуме объединенных общин "Инициативы, меняющие жизнь", сообщает Укринформ.

Глава государства отметил, что эффективное распоряжение земельными ресурсами зависит от полноценной системы учета и регистрации земли. "На сегодня в кадастре отсутствует информация о 5 млн земельных участков. Вообще, его наполненность составляет лишь чуть более 60%. Мы договорились, чтобы в сжатые сроки, не позднее 31 декабря 2018 года мы завершили эту эпопею, которая продолжается уже несколько десятилетий", - отметил Порошенко.

По его словам, полнота и достоверность информации в этом кадастре станет также залогом прав собственников и пользователей земли.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что без полноценного реестра и учета земельных участков об открытии рынка земли речи быть не может.

Он также отметил, что учет земли является одним из первых вопросов, который задают инвесторы - как уже имеющиеся, так и потенциальные.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о продлении моратория на отчуждение и куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 г.

Читайте также: Пять мифов об отмене моратория на продажу земли

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.