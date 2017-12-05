В России заподозрили PepsiCo в организации хакерской атаки

Россельхознадзор обвинил PepsiCo в коммерческом шпионаже ради получения секретной информации

Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подозревает компанию PepsiCo в коммерческом шпионаже и организации хакерской атаки. Об этом сообщает Интерфакс.

"Служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России", - заявила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Во внутреннем документе, который нелегальным путем попал в руки представителей указанной компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний. Предприятия, входящие в корпорацию PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий. Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж. Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время", - сказала она.

Мелано также сообщила, что предварительные результаты внутренней проверки Россельхознадзора показали, что никто из сотрудников службы, обладающих доступом к представленному вице-президентом компании PepsiCo по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы Сергеем Глушковым внутреннему служебному документу Россельхознадзора с пометкой "Для служебного пользования", не направлял письмо во внешнее информационное поле.

Подтвердить наличие этого письма у Глушкова могут глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов и начальник управления внутреннего ветеринарного надзора Татьяна Балагула, уточнила она.

Как сообщил Россельхознадзор, во время встречи представителей Национального союза производителей молока руководством Россельхознадзора Глушков представил копию внутреннего служебного документа Россельхознадзора, имеющего ограничительную пометку "Для служебного пользования". При этом по информации делопроизводства Россельхознадзора, этот документ в адрес компании PepsiCo не направлялся.

В связи с этим Россельхознадзор обратился в адрес старшего управляющего по взаимодействию с органами государственной власти PepsiCo-Россия Дмитрия Третьякова с просьбой в кратчайшие сроки предоставить Россельхознадзору информацию, кем и когда внутренний служебный документ был направлен в компанию. Кроме того, служба попросила обосновать причину сбора внутренней служебной информации ограниченного распространения Россельхознадзора компанией PepsiCo.

В компании PepsiCo обвинения Россельхознадзора отвергли, отметив, что эта информация не соответствует действительности.

PepsiCo владеет в России более 40 предприятиями.

Ранее сообщалось, что Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство против должностных лиц Coca-Cola и PepsiCo за публичное признание аннексированного Крыма субъектом Российской Федерации.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.