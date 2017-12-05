Кабмин предлагает увеличить поддержку аграриев на 2 млрд грн

Правительство изменило проект госбюджета на 2018 год, увеличив финансирование животноводства и садоводства на 2 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить расходную часть бюджета на 2018 г., связанную с поддержкой аграрной отрасли. Соответствующие положения содержаться в обновленном варианте законопроекта о государственном бюджете на 2018 г., №7000.

Инициатором внесения изменения указан премьер-министр Владимир Гройсман. Доработанный проект закона внесен в парламент 5 декабря.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, будут увеличены расходы для поддержки животноводства и садоводства за счет уменьшения на 2 млрд грн расходов общего фонда госбюджета.

При этом на поддержку животноводства будет направлено 1,7 млрд грн, на поддержку хмелеводства, садоводства и виноградарства - 300 млн грн согласно государственным программам поддержки отраслей.

В пояснительной записке не указано, за счет каких статей чего удалось уменьшить расходы бюджета 2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2018 г. предусматривает доходы в сумме 913 млрд грн по сравнению с 877 млрд грн в первоначальной редакции проекта.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.