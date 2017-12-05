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После отмены моратория гектар земли может стоить до 60 тыс. грн

05.12.2017 15:48
В Минагрополитики заявляют, что теневой рынок земли будет существовать, пока будет действовать мораторий на ее продажу
После отмены моратория гектар земли может стоить до 60 тыс. грн

Цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине в случае отмены моратория на ее продажу может составить 50 000-60 000 грн. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в эфире телеканала ICTV.

"Теневой рынок земли будет существовать, пока будет действовать мораторий на ее продажу. Если бы рынок запустился, цена одного га колебалась бы от 50 000 до 60 000 грн", - сообщил Мартынюк.

По его словам, мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до тех пор, пока не будет проголосован закон об обороте земель сельхозназначения.

В Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

При этом земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о продлении моратория на отчуждение и куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 г.

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Источник: ЭП

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