Комитет Рады рекомендовал продлить мораторий на продажу земли

Парламентский комитет по вопросам аграрной политики рекомендовал продлить мораторий на продажу земель сельхозназначения до 2018 года

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует принять за основу и в целом законопроект о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 г. Об этом сказано на сайте комитета.

Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс №7350 был подан в парламент 30 ноября. Его инициаторами выступили народные депутаты от фракции партии Блок Петра Порошенко, Радикальной партии Олега Ляшко, партии Воля народа, и депутатской группы Видродження.

Как указывают авторы законопроекта, продление моратория на продажу сельхозземель на год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель.

Читайте также: Пять мифов об отмене моратория на продажу земли

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выступает за снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине с 2018 г.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.