Киевхлеб оштрафовали за то, что он подражал Рошен

Киевхлеб оштрафован АМКУ за использование дизайна упаковки для торта, напоминающее дизайн упаковки Рошен

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Киевхлеб на 219 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за дизайна упаковки торта. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

По информации Антимонопольного комитета, Киевхлеб использовал упаковку торта "Сказочный ключик ", похожую на оформление упаковки торта "Золотой ключик" производства корпорации Рошен, что могло привести к смешиванию деятельности двух компаний.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Рошен в Липецке до декабря 2017 г.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.