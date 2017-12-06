Киевхлеб оштрафовали за то, что он подражал Рошен
06.12.2017 16:42
Киевхлеб оштрафован АМКУ за использование дизайна упаковки для торта, напоминающее дизайн упаковки Рошен
Фото: Novus
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Киевхлеб на 219 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за дизайна упаковки торта. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
По информации Антимонопольного комитета, Киевхлеб использовал упаковку торта "Сказочный ключик ", похожую на оформление упаковки торта "Золотой ключик" производства корпорации Рошен, что могло привести к смешиванию деятельности двух компаний.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Рошен в Липецке до декабря 2017 г.
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