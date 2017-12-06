Производство горчицы в Украине выросло более чем на 30%
В октябре 2017 г. выпуск горчицы крупными и средними предприятиями масложировой отрасли Украины вырос до 828 т, что на 32,5% больше по сравнению с октябрем 2016 г. (625 т). Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.
Этот показатель на 14% больше по сравнению с сентябрем (725 т). А за период с января по октябрь производство горчицы в Украине составило 6,7 тыс. т, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года (5,8 тыс. т).
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В целом, в 2017 г. производство горчицы демонстрирует рост, вплоть до максимального уровня за последние пять лет и может превысить 8 тыс. т.
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