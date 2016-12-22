Радио Шансон оштрафовали на 294 тысячи за песню о флоте агрессора

2 ноября в эфире радиостанции прозвучала песня "Тихий океан", в которой обнаружены элементы пропаганды агрессивных действий

Телерадиокомпания Шансон оштрафована в размере 25% суммы лицензионного сбора. Такое решение 22 декабря 2016 г. вынес Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Причиной наложения штрафа размером в 294,36 тыс. грн стала трансляция песни о военно-морском флоте страны-агрессора.

Сообщается, что 2 ноября 2016 г. в эфире Шансона на частоте 101,9 МГц в г. Киеве в 19:22 прозвучало музыкальное произведение Дениса Майданова "Тихий океан", в тексте которого обнаружены элементы пропаганды агрессивных действий, а именно популяризация и пропаганда военно-морского флота государства-агрессора, в частности такие строки: "Недели похода - такая работа есть, Родине верно служить. Наш пеленг не пустят - боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот".

Этот факт, как решил Нацсовет, свидетельствует о нарушении ч. 2 ст. 6 закона Украины о телевидении и радиовещании (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды) и является основанием для применения санкции "взыскание штрафа" согласно ч. 8 с. 72 упомянутого закона.

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Член Нацсовета Сергей Костинский напомнил, что это - уже второй подобный случай, зафиксированный в эфире радио Шансон. В прошлый раз компании было объявлено предупреждение.

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