Еврокомиссия одобрила слияние медиагигантов Sky и 21st Century

ЕК признала, что поглощение британской вещательной компании Sky американской медиагруппой 21st Century Fox не нарушит конкуренцию в Европе

Европейская комиссия 7 апреля 2017г. одобрила поглощение британской вещательной компании Sky американской медиагруппой 21st Century Fox, принадлежащей медиа-магнату Руперту Мердоку, без дополнительных условий.

"Комиссия пришла к заключению, что сделка не приведет к нарушению конкуренции в Европе", - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии соглашением, заключенным в декабре 2016 г. 21st Century Fox заплатит 11,7 млрд фунтов стерлингов (около $14,3 млрд) за 61% акций Sky, которые ей пока не принадлежат. Таким образом, британская компания целиком оценена в 18,5 млрд фунтов.

Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии, тогда как 21st Century Fox владеет одной из шести крупнейших голливудских киностудий (20th Century Fox) и телеканалами, включая пакеты Fox и National Geographic.

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Сделка вызвала дискуссии в Великобритании: холдинг Мердока уже контролирует целый ряд британских изданий, включая газеты The Sun и The Times, и покупка Sky может заметно упрочить его влияние в стране. Кроме того, сын медиамагната Джеймс Мердок возглавляет совет директоров Sky и является CEO в Fox. Миноритарии Sky выразили сомнение в непредвзятости и независимости совета директоров компании.

Число клиентов Sky в Великобритании, Ирландии, Италии, Германии и Австрии составляет 22 млн человек. В 2011 г. Мердок уже делал попытку поглощения компании, но был вынужден отказаться от нее из-за скандала с прослушкой телефонов в Великобритании.

Источник: Интерфакс

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