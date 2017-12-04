Кабмин выделил средства на трансляцию Олимпийских игр

Оставшиеся от проведения конкурса Евровидение средства будут направлены на трансляцию Олимпийских игр в 2018 г. и 2020 г.

Кабинет министров выделил средства Национальной общественной телекомпании Украины для обеспечения трансляции ХХIII зимних Олимпийских игр в 2018 г. и приобретение лицензионных прав на трансляцию XXXII летних Олимпийских игр в 2020 г. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета телевидения и радиовещания.

Кабмин утвердил перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Госкомтелерадио на 2017 г. Бюджетные средства, оставшиеся после проведения песенного конкурса Евровидение-2017, направлены на программу "Финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины": объем расходов потребления увеличен на 48,14 млн грн, а расходы развития - на 80,28 млн грн.

Средства планируется направить на обеспечение трансляции ХХIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 г. в Республике Корея. Украинские спортсмены планируют принять участие в 11 видах спорта из 15 представленных на зимних Олимпийских играх.

"128,5 млн грн, которые остались от песенного конкурса Евровидение, будут направлены на технические расходы, приобретение оборудования, командировку творческо-технической группы НОТУ на места проведения соревнований", - рассказал председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.

Ранее сообщалось, что телеканал UA:ПЕРШИЙ может не показать трансляции зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии из-за недофинансирования.

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