Курченко до нового года может потерять медиахолдинг UMH

Юрий Луценко отметил, что прокуратура проводит действия, связанные со спецконфискацией медиахолдинга UMH

Генпрокурор Юрий Луценко рассчитывает на спецконфискацию медихолдинга УМХ Сергея Курченко до нового года. Об этом Луценко сообщил сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Луценко отметил, что прокуратура проводит действия, связанные со спецконфискацией медиахолдинга Курченко.

"Мы спецконфисковали все, что связано с футбольным клубом Металлист... и да, действительно, мы двигаемся в том же направлении в отношении медиахолдинга. Сейчас в интересах следствия я не могу разглашать, когда соответствующее решение вступит в законную силу, но надеемся, что до Нового года украинцы будут лишены несчастья слушать и читать определенные пророссийские ватные издания", - сказал он.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал и не продлил 37 лицензий на радиовещание медиахолдинга UMH в 32 городах.

UMH, или Украинский Медиа Холдинг - один из крупнейших медиахолдингов Украины. В его состав входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы, такие как bigmir.net, tochka.net, korrespondent.net. Как указывает сам холдинг, ресурсы UMH покрывают около 50% украинских интернет-пользователей, а доля группы на рынке интернет-рекламы составляет 29%. С 2013 г. холдинг принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко.

В 2014 г. прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмена включили в санкционный список ЕС.

Ранее сообщалось, что в UMH прошли массовые увольнения.

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