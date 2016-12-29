Один на один. Плюсы и АП провели разведку боем

Что не поделили телеканал Игоря Коломойского, Нацсовет по телерадиовещанию и Администрация президента

егодня мы впервые услышали определенные подтверждения Нацсовета, премьер-министра и президента в том, что документы на продление лицензии будут выданы. Впрочем, нам непонятно почему Нацсовет заявил о дате - не позднее 06 января 2017 года, если этот документ может быть выдан и сегодня, и завтра", - заявили в Плюсах.



попыталась разобраться

, справедливы ли подозрения менеджмента и акционеров 1+1 о попытке властей сменить его собственников.





Источник проблем



В пакет документов, необходимых для продления лицензии, входит информация о конечных владельцах 1+1.

Руководство телеканала утверждает , что предоставило в се необходимые документы в Нацсовет к голосованию 15 декабря, на котором принималось решение о продлении. "М ы настаиваем на необходимости немедленно выдать лицензию канала 1+1, чтобы исключить попытки политического давления на коллектив плюсов", - говорится в заявлении компании.







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С чем связана задержка? Уже после 15 декабря произошло знаковое событие на финансовом рынке страны.. Государство С чем связана задержка? Уже после 15 декабря произошло знаковое событие на финансовом рынке страны.. Государство

национализировало ПриватБанк, который принадлежит акционеру 1+1

Игорю Коломойскому . В связи с национализацией, Нацсовет решил попросить у канала обновленные данные о его конечных собственниках. "Сначала устно, а 28 декабря, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук отправила 1+1 официальный запрос по бенефициарам", - отмечает профильное издание ДетекторМедиа.



Отвечая на обвинения Плюсов глава Нацсовета Юрий Артеменко

заявил

, что 1+1 может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение регулятора в пользу телеканала уже принято. Конецный срок получения бланка - 23 января 2017 года, отметили в Нацсовете.



Рейдерство или игра?



Помимо Нацсовета мишенью для атаки менеджмента телеканала стала Администрация президента.

Задержка с выдачей лицензии связана с тем, что АП невыгодно иметь неподконтрольный ей медиаресурс,

предположил гендиректор 1+1 Александр Ткаченко

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Такие действия со стороны регулятора выглядят логично:

в СМИ распространена информация, что Коломойский после решения о национализации ПриватБанка начал процесс переоформления части своих активов на других владельцев.



На данный момент на





Делается это якобы для того, чтобы вывести их из залогов по кредитам. Кроме того, Коломойский давал личное обязательство вернуть рефинансирование по кредитам НБУ для ПриватБанка, говорила Валерия Гонтарева. А значит его могут попросить отвечать по кредиту он может личным имуществом. Похожие претензии НБУ уже выдвинул экс-владельцу неплатежеспособного VAB Банка Олегу Бахматюку.На данный момент на сайте телеканала опубликована схема владения от декабря 2015 года.

Крупнейшим владельцем

ООО Телерадиокомпания Студия 1+1 значится

Игорь Коломойский , существенная доля 1+1 также принадлежит почетному президенту ФК Динамо Игорю Суркису . За кадром остается лишь реальный владелец компании 1+1 продакшн, на которую оформлено 30% акций Плюсов. В схеме, которую предоставил телеканал конечными владельцами фирмы числятся пятеро малоизвестных граждан Кипра. Всего в структуре собственности задействованы более десятка компаний из Украины,

Кипра,

Белиза, и БВИ.





Обоюдный шантаж



Пока стороны обмениваются заявлениями, часть медиасообщества негодует из-за действия властей.

"Слишком много форс -мажоров с большими телеканалами в один год и в одной стране . То на один совершается нападение и попытка поджога новостной службы - и о результатах расследования ничего неизвестно вот уже почти четыре месяца. Теперь - публичное заявление менеджмента и лица Плюсов "

, - написал в написал в своем

Фейсбук первый секретарь Национального совета журналистов Сергей Томиленко.

Попытка лишить вещания телеканал, который является лидером по аудитории , недопустима, отмечает он.





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Есть и более умеренные оценки. По информации основателя ресурса Детектор Медиа Натальи Лигачевой, Администрация президента и 1+1 занимаются обоюдным шантажом. "Не думаю, что речь идет о желании власти отжать канал. А вот чтобы не "мочили" не только самого Порошенко, но и ту же Гонтареву - ну да, АП может таким образом, через подвешенную лицензию, на это "намекать", - написала Лигачева.



Многие медиаэксперты отказываются от публичных комментариев, но допускают, что нынешний конфликт между властью и вещателем далеко не последний.

Есть и более умеренные оценки. По информации основателя ресурса Детектор Медиа Натальи Лигачевой, Администрация президента и 1+1 занимаются обоюдным шантажом. "Не думаю, что речь идет о желании власти отжать канал. А вот чтобы не "мочили" не только самого Порошенко, но и ту же Гонтареву - ну да, АП может таким образом, через подвешенную лицензию, на это "намекать", - написала Лигачева.Многие медиаэксперты отказываются от публичных комментариев, но допускают, что нынешний конфликт между властью и вещателем далеко не последний.