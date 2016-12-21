Украина на треть сократила зависимость от российских ТВЭЛов

34% импортированных тепловыделяющих элементов для АЭС закуплены у Westinghouse

Украина за 10 месяцев 2016 г. импортировала 34% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо для работы реакторов АЭС (ТВЭЛов), из Швеции и 66% - из России, сообщает УНИАН.

Единственным поставщиком ТВЭЛов из Швеции является американско-японская компания Westinghouse, из России - дочерняя компания госхолдинга Росатом - ТВЭЛ.

Всего из России были импортировано ТВЭЛов массой 204,6 т на сумму $288,2 млн, а из Швеции - 105,7 т, стоимостью $100,6 млн.

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В 2014 г. Украина закупила ядерного топлива на общую сумму $628,2 млн, в частности, из России - на $588,8 млн, из Швеции - на $39,3млн.

В 2015 г. для украинских АЭС было закуплено топлива российского производства на $610,9 млн, шведского - на $32,7 млн.

За первое полугодие 2016 г. Украина импортировала 41,6% тепловыделяющих элементов производства Westinghouse и 58,4% - ТВЭЛ. В рамках программы диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины в 2016 г. планировалось приобрести более трети топлива у Westinghouse.

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