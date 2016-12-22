Рада снизила "зеленый" тариф для солнечных электростанций

"Зеленый" тариф снижен для электроэнергии, которая произведена на солнечных электростанциях мощностью свыше 10 МВт

Верховная Рада снизила коэффициент "зеленого" тарифа для ряда электростанций. За такие изменения в закон об электроэнергетике N5129 проголосовали 232 депутата, передает корреспондент ЛІГА.net.

Цель изменений - снизить коэффициент "зеленого" тарифа для электроэнергии, которая произведена на солнечных электростанциях мощностью свыше 10 МВт.

При этом электростанции должны быть построены до 30.06.2015. Коэффициент снижается до размера, который действовал до принятия изменений в ряд законов для обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников N514-19 от 04.06.2015.

Напомним, в июне 2015 года парламент принял решение о временном снижении "зеленых" тарифов для крупных солнечных электростанций в 1,8 раза. Решение действовало до 1 января 2017 года.

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