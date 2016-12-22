Верховная Рада отдала крымские деньги на зарплаты шахтерам

Средства будут возвращены в местные бюджеты Крыма после возвращения оккупированных территорий под контроль Украины

Верховная Рада Украины отдала средства, предусмотренные в 2016 году на АР Крым, на зарплаты шахтерам. За такие изменения в закон о госбюджете на 2016 год №4744 проголосовали 253 народных депутата.

Как передает корреспондент ЛІГА.net, на 450 млн грн увеличиваются расходы на заработную плату сотрудникам государственных шахт. Средства выделяются за счет сокращения резервного фонда на 270 млн грн, а также выделение 180 млн грн за счет доходов местных бюджетов АР Крым и города Севастополя, которые поступали в казначейство в 2016 году.

Отмечается, что эти средства будут возвращены в местные бюджеты АР Крым и г.Севастополь, когда временно оккупированная территория вернется под общую юрисдикцию Украины.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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