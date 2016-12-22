Насалик: Простой энергоблоков Центрэнерго - это саботаж
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что регулряный простой энергоблоков ПАО Центрэнерго является саботажем. Об этом он заявил в ходе итоговой годовой пресс-конференции, сообщает корреспондент ЛІГА.net.
Отвечая на вопрос о том, почему энергоблоки Центрэнерго находятся вне резерва, министр сказал, что сам каждый день задает этот вопрос руководству компании.
"Они отвечают, что мы накапливаем запасы, а я считаю это саботажем", - сказал Насалик.
Читайте также: Старая схема. Как Центрэнерго покупает уголь из РФ через Панаму
Кроме того, министр заявил о планах повысить цену на уголь, добытый государственными шахтами. При этом Насалик не озвучил новую цену угля.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
20.12.2016 19:26
-
18.12.2016 15:43
-
18.12.2016 13:52
-
15.12.2016 14:51
-
13.12.2016 18:14
-
33289
-
19193
-
18212
-
16433
-
16355