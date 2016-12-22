Насалик: Простой энергоблоков Центрэнерго - это саботаж

Министр энергетики возмущен тем, что у компании постоянно простаивает 7-8 энергоблоков

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что регулряный простой энергоблоков ПАО Центрэнерго является саботажем. Об этом он заявил в ходе итоговой годовой пресс-конференции, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

Отвечая на вопрос о том, почему энергоблоки Центрэнерго находятся вне резерва, министр сказал, что сам каждый день задает этот вопрос руководству компании.

"Они отвечают, что мы накапливаем запасы, а я считаю это саботажем", - сказал Насалик.

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Кроме того, министр заявил о планах повысить цену на уголь, добытый государственными шахтами. При этом Насалик не озвучил новую цену угля.

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