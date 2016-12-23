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Нефть дешевеет на фоне фиксации прибыли инвесторами

23.12.2016 08:29
Объем торгов на рынке нефти небольшой в преддверии праздников, но общие настроения инвесторов остаются позитивными
Нефть дешевеет на фоне фиксации прибыли инвесторами
Фото - Getty Images

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне фиксации инвесторами прибыли в преддверии праздников.

На 08.11 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36% - до $54,85 за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до $52,71 за баррель.

В четверг "черное золото" дорожало благодаря удешевлению доллара на фоне слабой статистики из США по рынку труда и доходам и расходам потребителей. Объем торгов на рынке нефти небольшой в преддверии праздников, но общие настроения инвесторов остаются позитивными, пишет газета The Wall Street Journal. Это связано с ожиданиями уменьшения предложения нефти в мире в связи с договоренностями стран, входящих и не входящих в ОПЕК, по сокращению добычи "черного золота".

Источник: Прайм

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