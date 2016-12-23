Газопровод в Геническ обойдется в 220-240 млн грн - Кистион

Работы по его сооружению начнутся в мае 2017 года

Строительство газопровода до Геническа (Херсонская область) начнется в 2017 г. и обойдется в 220-240 млн грн. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Отработали несколько направлений дополнительного ввода на Геническ. Принято конечное решение по обустройству и выполнению работ по дополнительному вводу (газопровода, - ред.) из города Новая Аскания к Геническу" - рассказал вице-премьер в ходе часа вопросов к правительству.

По его словам, в настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации. Кистион прогнозирует, что она будет готова к концу марта, а уже в мае начнутся работы по сооружению газопровода. Конечная стоимость работ пока неизвестна, но вице-премьер предполагает, что она составит 220-240 млн грн.

Напомним, технически газовая система Геническа связана с крымскими газопроводами, захваченными российскими оккупантами. Власти РФ заявляют о том, что снабжают население Геническа газом - якобы по просьбе городских властей. При этом органы местного самоуправления Геническа эту информацию опровергают.

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