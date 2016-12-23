Местные власти могут снизить тарифы на воду на 10-12% - Насалик

Условия для этого заложены снижением оптово-отпускной цены на электроэнергию, считает министр энергетики

Решение Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг о снижении оптово-отпускной цены на электроэнергию в 2017 г. на 15,2% дает основания органам местной власти в Украине снизить тарифы на водоснабжение и водоотведение на 10-12%. Об этом 23 декабря во время Часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает департамент коммуникаций и связей с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

По словам Насалика, Украина впервые за 16 лет приняла энергетический баланс государства на 2017 г., что позволило всем генерирующим компаниям сознательно создать запасы энергетического топлива на следующий год.

Напомним, что основываясь на энергетическом балансе государства, НКРЭКУ приняла решениевпервые за 25 лет о снижении цены на электрическую энергию на 10%, начиная с 1 января 2017 г. и дополнительно на 5,7%, начиная с 1 апреля.

"В структуре водоснабжения электроэнергия занимает от 30 до 70%. В структуре водоотведения - от 30 до 80%. О чем это говорит? Что сегодня мы дали органам местного самоуправления возможность снизить тарифы на водоснабжение и водоотвод как минимум на 10-12% ", - заявил Насалик.

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