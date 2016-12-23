АЗС Коломойского в Крыму оккупанты оценили в $11 млн

Российские агрессоры "выставят на продажу" сеть заправок в первом полугодии 2017 года

Российские оккупанты в Крыму выставляют на продажу сеть автозаправочных станций, ранее принадлежавших бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому. Об этом заявила так называемая министр имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма Анна Анюхина.

Автозаправки были "национализированы" после аннексии полуострова. Стартовая цена сети АЗС определена в 650 млн руб. ($10,64 млн, - ред.).

"По автозаправочным станциям ведутся подготовительные работы, в плане пакета документов, проводятся кадастровые и оценочные работы", - сказала Анюхина.

"Сейчас принято окончательное решение, что автозаправки продаются", - подчеркнула представитель оккупантов.

Анюхина добавила, что сеть АЗС планируют выставить на аукцион в первом-втором квартале 2017 г. "Эти автозаправочные станции будут проданы. Их стартовая начальная цена примерно составит 650 млн руб.", - добавила она.

В Крыму группе Приват принадлежала 41 АЗС (десятая часть расположенных на полуострове станций). Из них 15 АЗС работали под брендом Укрнафта, еще 15 АЗС - ANP, четыре - Сентоза и 7 АЗС - Авиас, уточняет Oilnews.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Источник: РИА Новости

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