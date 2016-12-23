Насалик уже не считает происходящее на Центрэнерго саботажем

Данная информация была распространена в результате некорректно сформулированного вопроса, который министру энергетики поставил один из журналистов

Распространенная в СМИ информация о саботаже на ПАО Центрэнерго является искаженной и такой, что не соответствует действительности. Об этом заявил Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Насалик подчеркнул, что как министр он не имеет претензий к работе компании и ее руководителя - и.о. директора ПАО Центрэнерго Олега Коземко.

Министр также отметил, что упомянутая компания закончит 2016 г. с прибылью свыше 1 млрд грн. По словам министра, это единственная из всех энергогенерирующих компаний Украины, включая частные, которая закончит год с такими показателями прибыли.

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Насалик отметил, что информация о том, что он лично считает нежелание ПАО Центрэнерго подключать дополнительные блоки саботажем, является неправдивой. И сообщил, что информация была распространена в результате некорректно сформулированного вопроса, который ему поставил один из журналистов на итоговой годовой пресс-конференции 22 декабря 2016 г.

"На итоговой пресс-конференции у меня много спрашивали о стоимости угля. На сегодня она значительно меньше себестоимости, и как следствие мы чувствуем проблемы с зарплатами для шахтеров, но не повышаем тарифы. До конца отопительного сезона мы точно не будем делать никаких резких действий, но проблема есть и она требует решения. На данный момент Центрэнерго выполняет план по электроэнергии на 112%, и покажет в этом году прибыль. С другой стороны, мы постоянно говорим с Центрэнерго об увеличении и запуске дополнительных блоков. У нас есть выкупленный уголь, и мы решаем вопрос о его доставке", - сказал министр энергетики.

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