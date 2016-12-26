В Украине на 40-50 коп подорожали бензин и дизтопливо
В период с 23 по 26 декабря цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом сообщает OilNews, приводя данные оперативного мониторинга рынка.
На 40-50 коп./л стоимость всех топлив выросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, KLO, БРСМ-Нафта, ANP, Авиас, Укрнафта и др.
Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 грн/л, ДТ - 22,50 грн/л.
Также стоимость топлив выросла в большинстве региональных АЗС.
Основной рост стоимости топлив припал на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление курса гривни до 26,3-26,5 грн/$1.
Отметим также, что цена барреля нефти марки Brent в данный момент (26 декабря. 11:40 по киевскому времени) составляет $55,08, марки WTI - $52,98/барр.
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