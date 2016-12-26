Укрнафта подсчитала, сколько сэкономит на снижении ренты

В компании заявляют, что снижение рентной платы позволит начать инвестиционную программу

Снижение ставок ренты на добычу нефти позволит Укрнафте сэкономить примерно 1,3 млрд грн в следующем году. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.

"Компания хотела бы направить все сэкономленные ресурсы на увеличение объема инвестиций, однако это будет зависеть, в том числе от способности найти устойчивое решение по проблеме исторической налоговой задолженности и дебиторской задолженности. Вместе с тем, компания планирует увеличить финансирование проектов интенсификации добычи и критически необходимых расходов, как замена насосно-компрессорных труб, насосного оборудования и тому подобное", - сказано в сообщении.

В Укрнафте напомнили, что ставка ренты на добычу нефти в 45% была внедрена в августе 2014 году по инициативе правительства как временное решение, когда цена нефти за баррель Urals превышала $100. В условиях, когда цена на нефть снизилась до уровня $45-50 за баррель, высокие налоги ограничивают инвестиционные ресурсы нефтепроизводителей и приводят к падению объемов добычи. За 9 месяцев 2016 Укрнафта направила на уплату налогов 5,3 млрд грн, и только 390 млн грн - на инвестиции, отметили в компании.

"Депутаты приняли решение, от которого выигрывает не только нефтяная отрасль страны, но в среднесрочной перспективе и государственный бюджет. Уменьшение налоговой нагрузки поможет остановить падение объемов производства. Мы хотели бы реинвестировать сэкономленные средства и обеспечить прозрачность их использования, балансируя это с необходимостью урегулировать налоговый долг компании", - отметил исполнительный вице-президент ПАО Укрнафта по вопросам корпоративной стратегии и развития Джонатан Поппер.

Напомним, Верховная Рада снизила в 2017 году ставки ренты на добычу нефти до уровня ставок на природный газ: с 45% до 29% для месторождений глубиной до 5 тыс. метров, и с 21% до 14% для более глубоких залежей.

При этом парламент оставил прежние ставки ренты для газового конденсата и не поддержал предложение нефтегазовых компаний, в том числе Укрнафты, внедрить ставку ренты в 12% для новых скважин с целью стимулирования объемов нового бурения уже в 2017 году.

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