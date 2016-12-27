Суд рассмотрит жалобу Газпрома на штраф АМКУ 18 января

Киевский апелляционный хозяйственный суд назначил дату рассмотрение апелляции Газпрома на 172 млрд штрафа

Жалоба российского газового монополиста ПАО Газпром на решение суда о взыскании 172 млрд грн штрафа и пени по иску Антимонопольного комитета Украины будет рассмотрена в Киевском апелляционном хозяйственном суде 18 января. Об этом сказано в сообщении на сайте Судова влада.

Слушание по делу запланировано на 9:40 18 января. Суть дела: взыскание 85 млрд 965 млн грн штрафа и 85 млрд 965 млн грн пени и обязательство выполнить пункт 4 решения от 22.01.2016 №18-р.





Напомним, 22 января АМКУ наложил на Газпром штраф в размере 85,9 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по транзиту газа ГТС Украины и обязал российского монополиста в течение двух месяцев оплатить штраф. Газпром в установленный срок штраф не оплатил. Для взыскания неуплаченного штрафа и пени комитет обратился в Хозяйственный суд Киева, который 5 декабря иск АМКУ удовлетворил и постановил взыскать с Газпрома 85,9 млрд грн штрафа и 85,9 млрд пени.

АМКУ не исключает возможности принудительного исполнения своего решения за рубежом по монопольному делу Газпрома.

"Если решение Хозяйственного суда города Киева будет оставлено апелляционным судом без изменений (или если апелляционная жалоба не будет подано) и ОАО Газпром не заплатит сумму штрафа и пени (172 млрд грн) добровольно, комитет будет обращаться с заявлением о принудительном исполнении в Государственную исполнительную службу, которая осуществляет принудительное исполнение судебных решений на территории Украины. Вместе с тем, комитет рассматривает и другие возможные варианты, включая принудительное исполнение своего решения за рубежом", - заявляли в АМКУ.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович дал устные гарантии о том, что Украина не будет принимать никаких действий по штрафу АМКУ.

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