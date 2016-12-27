До конца зимы Запорожскую АЭС загрузят по полной

Это стало возможно благодаря продлению сроков эксплуатации двух энергоблоков

До 1 марта 2017 г. Запорожская атомная электростанция будет работать в режиме максимальной загрузки - всеми шестью энергоблоками. Об этом сообщается на странице АЭС в Facebook.

Как напомнил главный инженер станции Олег Дударь, полная загрузка станции стала возможной после того, как в 2016 г. на Запорожской АЭС удалось решить задачу по продлению сроков эксплуатации энергоблоков №1 и №2. В мире работы для энергоблоков серии такого типа (В-320) были проведены впервые.

"Дело не только в том, что наша станция впервые столкнулась с вопросом продления ресурса энергоблоков. В первую очередь, сложности были обусловлены задачами и масштабами, которые мы для себя поставили. Сейчас с уверенностью можно сказать - все запланированное выполнено, и Украина получила два блока-миллионника - современные, отвечающие всем критериям безопасности", - сказала Дударь.

Также он добавил, что кроме опыта продления сроков эксплуатации, Запорожская АЭС получила еще и опыт ремонта одновременно трех энергоблоков.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина за 10 месяцев 2016 г. на треть сократила зависимость от поставок ядерного топлива из России.

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