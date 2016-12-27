Теплоснабжающие предприятия должны Нафтогазу 7 млрд грн - Зубко

Сейчас Кабмин ведет работу по реструктуризации этой задолженности

Теплоснабжающие предприятия задолжали НАК Нафтогаз Украины около 7 млрд грн за газ, остальной долг - это штрафы и пеня, а также долги государства. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

"В середине лета сложилась очень непростая ситуация с блокировкой счетов ТКЭ, она возникла преимущественно из-за того, что действующий раньше механизм расчетов предусматривал начисление штрафов и пени на задолженность. Общий долг предприятий перед Нафтогазом достиг 21 млрд грн, из них 6 млрд - это штрафы и пеня. Около 7 млрд - это непосредственный долг ТКЭ за газ. А остальной долг - это задолженность государства перед ТКЭ, которая не должна быть погашена перед Нафтогазом", - сказал Зубко.

По его словам, после принятия правительственного закона о мерах, направленных на урегулирование задолженности предприятий теплоэнергетики и предприятий водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители появилась возможность реструктуризировать долги.

"Они накапливались не один год и не были погашены на момент принятия закона о рынке природного газа. В связи с этим, счета теплоснабжающих предприятий были заблокированы. В настоящий момент составляется список предприятий, которые хотят реструктуризировать свои долги, чтобы они не влияли на их текущее финансовое состояние. ТКЭ могут подать заявку и в течение 5 лет оплатить свою задолженность", - отметил Зубко.

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Таким образом, часть долга должно погасить государство, а часть - это штрафы и пеня, которые будут списаны, если задолженность будет погашена. При условии подписания договора о реструктуризации дополнительно местная власть дает гарантии, что этот долг будет оплачен. При этом блокируются долги, которые были созданы по штрафам и пене, более того, новые штрафы и пеня на реструктуризированный долг начисляться не будут.

"Когда предприятие выплатит долг по газу, штрафы и пеня будут списаны. Кроме того, мы изменили постановление №217, - чтобы оставлять на предприятиях те средства, которые необходимы для выплаты заработной платы и инвестиционной составляющей. Я думаю, что после проведения реструктуризации у нас появится возможность привлекать инвестиции международных финансовых организаций для модернизации предприятий", - рассказал вице-премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2016 г. Нафтогаз получил 25,5 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 233,7 млн грн в аналогичном периоде 2015 г.

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