Путин "подключил" оккупированный Крым к ГТС России

Оккупанты заявляют, что в ближайшее время покроют все текущие потребности Крыма в энергоресурсах

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт поставкам газа на оккупированный Крымский полуостров по новому магистральному газопроводу Краснодарский край - Крым. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин напомнил, что в этом году был проложен энергомост, и на оккупированный полуостров подается электроэнергия в объеме 800 мегаватт.

"На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017-2018 году, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности и создадут перспективный задел на развитие экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя", - сказал глава страны-агрессора.

Напомним, ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода Краснодарский край - Крым определен на второй квартал 2017 года, однако Минэнерго РФ прорабатывает вариант по вводу его первой очереди в конце 2016 года, чтобы начать поставки газа уже в текущий осенне-зимний период. Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим оккупантам для поставок газа к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт.



Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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