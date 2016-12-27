В ЕС призвали остановить проект Северный поток-2

Еврокомиссар по вопросам климата заявляет, что нет смысла развивать инфраструктуру для ископаемых видов топлива

Российский проект строительства газопровода Северный поток-2 должен быть остановлен. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам климата Мигель Ариас Каньете, сообщает EUobserver.

По словам Каньете, Еврокомиссия не смогла предотвратить строительство газопровода на законных основаниях. Он отметил, что нет смысла развивать инфраструктуру для ископаемых видов топлива, когда ЕС стремится перейти на энергию из возобновляемых источников после 2050 года.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что проект Северный поток-2 не получит финансирования от Еврокомиссии.

13 декабря глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что проект Северный поток-2 на данный момент заморожен. В свою очередь глава Газпрома Алексей Миллер заявил о том, что российская сторона не видит рисков для финансирования газопровода. По его словам, проект идет строго по плану, а все участники подтвердили свое участие в проекте.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Планировалось, что Газпрому будет принадлежать 50% в проекте, европейским компаниям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper (выделена из E.On) - по 10%. Новый трубопровод хотят построить рядом с Северным потоком.

По данным Газпрома, капитальные затраты на Северный поток-2 ожидаются на уровне 8 млрд евро, однако вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 млрд евро.

Против проекта выступают Украина и ряд стран ЕС. Страны же Европы (такие как Польша, Словакия и страны Балтии) говорят об опасности второго Северного потока, который усиливает зависимость от российского газа, что противоречит стратегии энергобезопасности ЕС.

25 октября Европарламент принял Стратегию ЕС в отношении сжиженного природного газа и газохранилищ, в которой сказано, что прокладка российской газовой трубы Северный поток-2 противоречит интересам Евросоюза.

Источник: ЕП

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